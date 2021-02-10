اليوم السابع
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صعود فريق شباب مصر للمينى فوتبول بشمال سيناء لدورى الممتاز

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:42 م
صعود فريق شباب مصر للمينى فوتبول بشمال سيناء لدورى الممتاز فريق شباب مصر للمينى فوتبول بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت منطقة شمال سيناء، بالاتحاد المصرى للميني فوتبول، صعود فريق نادي شباب مصر بشمال سيناء رسميا في دوري الممتاز للميني فوتبول، لتصل عدد الفرق الصاعدة لدورى الممتاز بمنطقة شمال سيناء لــ3 فرق بعد أن سبق وصعدت فرقتى الشيخ زويد و6 أكتوبر.

وقال أشرف محمد حسن، رئيس نادى شباب مصر، لـ"اليوم السابع"، إن هذا الصعود جاء بناء على قرار وموافقة الكابتن أحمد سمير رئيس الاتحاد، وعماد يمانى رئيس منطقة شمال سيناء، مشير إلى أنه تم تسجيل 23 لاعبا فى قائمة الفريق الذى خاض 7 مباريات فى الدورى ومباراة معادة مع فريق المطلة، كما خاض مبارتين فى الترقى وفاز الفريق بعدد 8 مباريات وتعادل بمباره وهزم فى مباراة أخرى.

وأضاف أشرف، أنه حصل لاعب الفريق أحمد الملك على صاحب أول هدف فى تاريخ اللعبة، ويقود الفريق المدير الفني، مدحت الكاشف، والجهاز المعاون محمد عبده ومحسن كامل .

فريق شباب مصر للمينى فوتبول بشمال سيناء

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