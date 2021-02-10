اليوم السابع
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صدمة.. وفاة عريس بالشرقية بشكل مفاجىء أثناء حفل زفافه

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:56 ص
صدمة.. وفاة عريس بالشرقية بشكل مفاجىء أثناء حفل زفافه العريس الشاب
الشرقية - إيمان مهنى

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، خبر وفاة الشاب إبراهيم محمد توفيق 20 سنة بشكل مفاجىء أثناء حفل زفافه، مشيرين إلى أنه تم نقله للعناية المركزة بمستشفى أولاد صقر، إلا أنه توفى بعد دخوله المستشفى بوقت قليل، وسيتم تشيع جنازه الفقيد ظهر اليوم الأربعاء .

وفى السياق ذاته، قال أحد الأهالى، إن محمد تعرض لبعض الإرهاق فجأة أثناء حفل زفافه، ونقل فورا للعناية المركزة بمستشفى أولاد صقر، واكتشف الأطباء إصابته بنزيف فى المخ، وتوفى على إثرها فورا.
 

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى بالشرقية إلى سرادق عزاء والدعوة له بالرحمة والمغفرة

.وفاة عريس (1)

وفاة عريس (1)

 

وفاة عريس (2)
وفاة عريس (2)

 

 

وفاة عريس (3)
وفاة عريس (3)

 

 

وفاة عريس (4)
وفاة عريس (4)

 

 

وفاة عريس (5)
وفاة عريس (5)

 

 

وفاة عريس (6)
وفاة عريس (6)

 

 

وفاة عريس (7)
وفاة عريس (7)

 

 

وفاة عريس (8)
وفاة عريس (8)

 

 

وفاة عريس (9)
وفاة عريس (9)

 

 

وفاة عريس (10)
وفاة عريس (10)

 

 

وفاة عريس (11)
وفاة عريس (11)

 


وفاة عريس

وفاة عريس بالشرقية

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اخبار الشرقية

وفاة شاب فى ليلة زفافه

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