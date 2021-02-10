صدمة.. وفاة عريس بالشرقية بشكل مفاجىء أثناء حفل زفافه

الشرقية - إيمان مهنى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، خبر وفاة الشاب إبراهيم محمد توفيق 20 سنة بشكل مفاجىء أثناء حفل زفافه، مشيرين إلى أنه تم نقله للعناية المركزة بمستشفى أولاد صقر، إلا أنه توفى بعد دخوله المستشفى بوقت قليل، وسيتم تشيع جنازه الفقيد ظهر اليوم الأربعاء .

وفى السياق ذاته، قال أحد الأهالى، إن محمد تعرض لبعض الإرهاق فجأة أثناء حفل زفافه، ونقل فورا للعناية المركزة بمستشفى أولاد صقر، واكتشف الأطباء إصابته بنزيف فى المخ، وتوفى على إثرها فورا.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى بالشرقية إلى سرادق عزاء والدعوة له بالرحمة والمغفرة

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