صحة سوهاج تبحث آلية تنفيذ " مبادرة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية".. صور

سوهاج محمود مقبول

عقدت مديرية الصحة والسكان بسوهاج أولى اجتماعاتها لتدشين مبادرة تستهدف رفع درجة الوعي لدي المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية علي الفرد والأسرة والمجتمع وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة خاصة وأن محافظة سوهاج تعد من أكثر المحافظات التي يرتفع بها معدل الإنجاب وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم.

ترأس الإجتماع الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية وبحضور الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجي والدكتوره غادة احمد مدير عام الطب الوقائي والدكتوره عبير أبوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة وأوفاء حمدي ابوسديرة مقرر المجلس القومي للسكان بسوهاج ونائبها أحمدى نادي وعدد من مديري الإدارات المعنية بتنفيذ المبادرة بالمديرية.

ناقش الإجتماع آلية تنفيذ تلك المبادرة حيث قام كل مدير إدارة بعرض تفصيلي لخطة العمل التابعة لإدارته وطرق تنفيذها للوصول إلى أفضل النتائج وبالموارد المتاحة.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة ان الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر تؤثر بالسلب علي الأسرة والمجتمع وتزيد من معدل الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم.

جدير بالذكر أن الإعلان عن تدشين تلك المبادرة جاء خلال إجتماع المجلس الإقليمي للسكان برئاسة اللواء طارق الفقي و الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان وحضور الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج وعدد من وكلاء الوزارات المعنية وممثلي الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة والأوقاف واعضاء المجلس.





صحة-سوهاج-تبحث-الية-تنفيذ--مبادرة-التوعية-بمخاطر-الزيادة-السكانية-(1)







صحة-سوهاج-تبحث-الية-تنفيذ--مبادرة-التوعية-بمخاطر-الزيادة-السكانية-(2)







صحة-سوهاج-تبحث-الية-تنفيذ--مبادرة-التوعية-بمخاطر-الزيادة-السكانية-(3)







صحة-سوهاج-تبحث-الية-تنفيذ--مبادرة-التوعية-بمخاطر-الزيادة-السكانية-(4)







صحة-سوهاج-تبحث-الية-تنفيذ--مبادرة-التوعية-بمخاطر-الزيادة-السكانية-(5)







صحة-سوهاج-تبحث-الية-تنفيذ--مبادرة-التوعية-بمخاطر-الزيادة-السكانية-(6)







صحة-سوهاج-تبحث-الية-تنفيذ--مبادرة-التوعية-بمخاطر-الزيادة-السكانية-(7)



