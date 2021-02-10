اليوم السابع
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صحة دمياط تعلن دعم مستشفيات المحافظة بــ30 ماكينة غسيل كلوى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:34 م
صحة دمياط تعلن دعم مستشفيات المحافظة بــ30 ماكينة غسيل كلوى صورة أرشيفية
دمياط _ معتز الشربينى

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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم إمداد كل من المستشفيات التالى ذكرها بعدد اجمالى 30 ماكينة كلى مقسمين على النحو التالى، مستشفي دمياط التخصصى عدد 14 ماكينة كلى، ومستشفى السرو المركزى عدد 5 ماكينات، مستشفى عزبة البرج عدد 3 ماكينات، مستشفى كفر سعد المركزى عدد 4 ماكينات، مستشفى فارسكور عدد 4 ماكينات كلى وتم تسليمهم للمستشفيات .

يأتى ذلك فى إطار دعم وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد لرفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.


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