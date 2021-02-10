صحة الغربية: تدريب ممرضات الرعايا الأساسية على سياسات مكافحة العدوى

الغربية - عادل ضرة

بدأت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وبتنفيذ الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، فى تدريب ممرضات الرعاية الأولية بجميع الوحدات بالقرى والمراكز، والتى يستهدف تدريب الفريق الطبى بالوحدات الصحية على مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية وأساليب مكافحة العدوى، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع مرضى فيروس كورونا، وأيضا تدريب على المشاركة فى تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة والطفل ومبادرات الدمج بجميع المراكز.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، فى بيان له، إلى استمرار متابعه حالات العزل المنزلى ومتابعة المصابين بالمنازل، وذلك من خلال فرق الرعاية الأساسية.

وأكد على تراجع فى نسبة المصابين بالفيروس مقارنة بما سابق، مشددا على فى الوقت ذاته، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.