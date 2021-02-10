اليوم السابع
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زفته كانت امبارح.. تشييع جثمان العريس المتوفى ليلة فرحه بالشرقية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:24 م
زفته كانت امبارح.. تشييع جثمان العريس المتوفى ليلة فرحه بالشرقية جانب من تشييع الجنازة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، لتشييع جثمان عريس قرية قصاصين الأزهار، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية الذى توفى فجأة فى الفرح ليتحول زفافه إلى مأتم وصدمة سيطرة على الأسرة والمعازيم، حيث شارك المئات من أبناء القرية خلال تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية قصاصين الأزهار، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بعد خبر وفاة الشاب "إبراهيم محمد توفيق" 20 سنة بشكل مفاجئ أثناء حفل زفافه، حيث اتشحت القرية بالحزن، ويستعد أهالى العريس وأهالى القرية لتشييع جثمانه، وسط حالة من الحزن الشديد.

فيما تدول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، خبر وفاة الشاب إبراهيم محمد توفيق 20 سنة بشكل مفاجئ أثناء حفل زفافه، مشيرين إلى أنه تم نقله للعناية المركزة بمستشفى أولاد صقر، إلا أنه توفى بعد دخوله المستشفى بوقت قليل، وسيتم تشييع جنازة الفقيد ظهر اليوم الأربعاء.

وفى السياق ذاته، قال أحد الأهالى، إن محمد تعرض لبعض الإرهاق فجأة أثناء حفل زفافه، ونقل فورا للعناية المركزة بمستشفى أولاد صقر، واكتشف الأطباء إصابته بنزيف فى المخ، وتوفى على إثرها فورا.


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الشرقية

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