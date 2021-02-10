رويترز.. جورجيا تبدأ تحقيقا جنائيا ضد جهود ترامب لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة

واشنطن (رويترز)

يحقق ممثلو الادعاء فى مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، فى محاولات دونالد ترامب تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية فى الولاية الجنوبية لعام 2020، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء، وهو ثانى تحقيق جنائى يواجهه الرئيس السابق.

وأرسلت فانى ويليس المدعية العامة للمقاطعة رسالة تطلب فيها من مسؤولى حكومة الولاية الاحتفاظ بالوثائق، ومنها تلك المتعلقة باتصال الرئيس آنذاك ترامب بسكرتير الولاية الجمهورى براد رافينسبرجر للضغط عليه من أجل "العثور" على المزيد من الأصوات.

وجاء فى الرسالة الصادرة بتاريخ اليوم أن "هذه المسألة ذات أولوية قصوى، وأنا واثقة من أن... حيازتنا للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة، مثل المقابلات والوثائق ومقاطع الفيديو والسجلات الإلكترونية ستكون مفيدة".

وأضافت "تُعد هذه الرسالة إشعارا بوجوب الاحتفاظ بجميع السجلات التى يُحتمل أن تكون مرتبطة بإدارة الانتخابات العامة لعام 2020، مع إيلاء عناية خاصة... للسجلات التى قد تكون دليلا على محاولات التأثير على تصرفات من أداروا تلك الانتخابات".

ولم يرد ممثلون لمكتب المدعية العامة للمقاطعة وترامب حتى الآن على طلبات التعليق.