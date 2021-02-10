رصف وتوسعة طريق السيدة زينب بمدينة القرنة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات لإزالة التعديات، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها فى المهد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا، لرصد اى تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وأسفر المرور اليومي عن إزالة فى المهد مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة 100م بحوض الرمال، وتم ازالة تعدى بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية البعيرات على مساحة 30 متر، وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه جار رصف وتوسعة طريق السيدة زينب.

وفى نفس السياق أعلنت محافظه الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى التجهيز حالياً لإقامة مشروع عمرانى جديد متكامل بمدينة القرنة "منطقه حوض الرمال" على النيل بمساحة 80 فدان تضم 2500 وحدة سكنية ومناطق للخدمات ومناطق تجارية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء لتكون إضافة جديدة لمحافظة الأقصر.

ومن جانبه قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم البدء فى أعمال المساحة والجسات فى موقع الأرض، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن البدء فى مشروع التطوير العمرانى بعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة أنحاء الجمهورية، وأضاف العميد علاء عبد الجابر، أنه تم عقد اجتماع وعمل محضر تنسيقا مع الجهه المنفذة والمختصين وتسليم الموقع على أرض الواقع للبدء فى المشروع، حيث وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بحصر كافة الإحتياجات حالياً ومستقبلاً، مع تقديم كافة أنواع الدعم وحل أي معوقات لتنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى.



إزالة تعديات وبناء فى المهد بحوض الرمال والبعيرات



رصف وتوسعة طريق السيدة زينب بالقرنة