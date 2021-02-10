رئيس مدينة سفاجا تبحث 25 شكوى فى لقاء المواطنين

البحر الأحمر - عماد عرفة

بحثت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، 25 شكوى وطلبا للمواطنين، خلال اللقاء الذى عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الأربعاء، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

والتقت رئيس المدينة فى حضور مدير الإدارة القانونية ومهندسى الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وشددت على مديرى الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين.

وكلفت الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التى تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.

وتابعت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، إدارة النظافة بعدة أماكن بمدينة سفاجا فى إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمدينة، وأكدت أن تم القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وأعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة وتنظيف الحدائق وأحواض الزهور بع مناطق مختلفة