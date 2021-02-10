اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة سفاجا تبحث 25 شكوى فى لقاء المواطنين

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:00 م
رئيس مدينة سفاجا تبحث 25 شكوى فى لقاء المواطنين لقاء رئيس مدينة سفاجا بالمواطنين
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحثت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، 25 شكوى وطلبا للمواطنين، خلال اللقاء الذى عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الأربعاء، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

والتقت رئيس المدينة فى حضور مدير الإدارة القانونية ومهندسى الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وشددت على مديرى الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين

وكلفت الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التى تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.

وتابعت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، إدارة النظافة بعدة أماكن بمدينة سفاجا فى إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمدينة، وأكدت أن تم القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وأعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة وتنظيف الحدائق وأحواض الزهور بع مناطق مختلفة 


سفاجا

شكاوى المواطنين

البحر الاحمر

رئيس مدينة سفاجا

مدينة سفاجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة