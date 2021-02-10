رئيس مدينة أبشواى: رفع المخلفات الصلبة وعمل سور تجميلى بطريق جبل سعد نزلة الوادي

الفيوم - رباب الجالي

تابع مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى ، أعمال قرى المركز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التى قد تعوق سير العمل .

وقال مسعود ، أنه تم رفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة وإزالة الشكل السيئ ، وكذلك رفع بقايا الطوب الناتج عن مصنع الطوب الأحمر بالمنطقة من مدخل المدينة أول طريق جبل سعد نزلة الوادى ، بمعدات الوحدة ، وتم ردم المناطق المنخفضة ، كما تم الإتفاق مع صاحب مصنع الطوب على عمل سور تجميلى على الكوبرى وبداية مدخل المركز لتحسين الشكل الجمالى والحضارى وتمهيد ورفع كفاءة الطريق .

وفيما يخص أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية والاغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، فقد وجه رئيس المركز رؤساء القرى بالتعاون مع إدارة ابشواى البيطرية وتزليل كافة العقبات أمامهم لإنجاح الحملة وحماية الثروة الحيوانية بالمركز وتحصينها ضد الأمراض ، تستمر الحملة لمدة شهر بنطاق المركز بالكامل .

كما قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإستجابة لحل مشكلة تسريب خط طرد الصرف الصحى بابوكساه ، وتم إعادة الأمر لطبيعته

بالإضافة إلى الإنتهاء من معايرة منسوب أقل بئر انخفاضاً عند كوبرى السبعين تحسبا لأى أعمال مستقبلية لامتداد أى مواسير صرف صحى قد تمر مستقبلا من اسفل الكوبري .

وفيما يخص أعمال الخطة الإستثمارية فقد تابع رئيس المركز انتظام سير العمل بالأعمال الإنشائية بعزبة مقار خليل ومدخل قرية أبو دنقاش التابعة للوحدة المحلية بطبهار ، وكذلك متابعة مستوى الإنارة العامة وصيانة الكشافات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالوحدة المحلية بالخالدية .