رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعى "مركز المؤتمرات واللجنة العليا لشعب اللغات"

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعى اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة ، واجتماع مركز المؤتمرات بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح المراغى نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والمستشار المالى والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات وخالد يسن أمين عام الجامعة وأعضاء مجلسى الإدارة .

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة ، تم مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من العمداء والدارسين بمختلف البرامج والشعب منها مناقشة إجراءات وآليات وقف القيد لبعض الطلاب ، والموافقة على قيام مركز جامعة بنى سويف للطباعة والنشر بطباعة وتوزيع جميع الكتب الخاصة بشعب اللغات والبرامج الجديدة .

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات خلال اجتماع مركز المؤتمرات ودار الضيافة ، منها إجراءات الحماية المدنية كالمولد الكهربائى وخزان المياة ، وكذلك وضع خطة لتشغيل دار الضيافة (القاعات فقط) كمرحلة أولى وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة والتأكيد على عدم عقد أى مؤتمرات أو ندوات أو مناقشات تخص الجامعة خارج دار الضيافة.