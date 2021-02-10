رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلي لشئون الدراسات العليا والبحوث

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في إجتماع المجلس الأعلي لشئون الدراسات العليا والبحوث، في جلسته رقم (49) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور محجوب رئيس جامعة الأقصر، أن المجلس ناقش بعض الموضوعات المهمة التي جاء أهمها تفعيل دور الجامعات المصرية لتعظيم الاستفادة من المكتبات الرقمية بالجامعات المصرية، وهيكلة إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وإنشاء وحدات للمبعوثين وعمل لوائح بذلك بدلاً من وجود المكاتب.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس ناقش موضوع إنشاء منصة ذكية لتقديم خدمات لجذب الطلاب الوافدين وكيفية التغلب علي المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة .

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إنه من المقرر عودة الدراسة بالجامعة رسمياً يوم 20 فبراير الجارى وتبدأ معها امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تم مؤخراً عقد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته الحادية والعشرون المنعقدة بمقر الجامعة بالأقصر وتقرر خلاله عودة الطلبة والطالبات المغتربين للمدن الجامعية يوم 16 فبراير المقبل، وبدء الدراسة رسمياً يوم 20 من نفس الشهر، وناقش رئيس الجامعة فى مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بدايةً من 20 فبراير، وإعداد الجداول فى الأسبوع الأول من فبراير 2021، وذلك طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات وأيضاً عودة طلاب المدن الجامعية أعتباراً من 16 فبراير القادم.

وأشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة، خلال فعاليات المجلس، إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 على أن يشهد بدايتها إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، مؤكداً أنه من المقرر فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها اعتباراً من 16 فبراير 2021، وذلك قبل استئناف الدراسة.