اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس بعثة "يونيتامس" يهنئ السلطات السودانية بتشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:00 ص
رئيس بعثة "يونيتامس" يهنئ السلطات السودانية بتشكيل الحكومة الجديدة حمدوك رئيس الحكومة السودانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ فولكر بيرتس، المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ومجلس السيادة، على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للوزراء الجدد النجاح في "التزامهم المُشترك بوضع السودان في مساره نحو الانتقال السياسي والسلام والتنمية الاقتصادية".
 
وقال بيرتس، في بيان صحفي، إن إدراج الشركاء في اتفاقية جوبا للسلام يُعتبر معلما هاما في الانتقال السياسي وخطوة إلى الأمام نحو تحقيق سلام ملموس وشامل، ورحب بالتزام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وجميع الشركاء في المرحلة الانتقالية، بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي شامل، مع تمثيل هادف للنساء على النحو الوارد في الإعلان الدستوري..
 
وأكد تطلع البعثة وأسرة الأمم المتحدة بأكملها إلى العمل اللصيق مع الحكومة الجديدة والمجلس السيادي والمؤسسات الانتقالية وشركاء المجتمع المدني في جهودهم للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد.

حمدوك

السودان

الخرطوم

الحكومة السودانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة