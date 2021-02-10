وقال نيكولاييف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن تونس تسعى لإعادة الحياة في البلاد إلى طبيعتها، وتعتبر أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، هو أهم عامل لعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مسارها المعتاد. وأوضح أن إمكانية استخدام اللقاح الروسي لمكافحة وباء كورونا، كانت محل دراسة منذ بداية ظهوره، من قبل الأطباء والمختصين في تونس.

وأشار نيكولاييف إلى أنه "نتيجة للعمل المشترك قررت وزارة الصحة التونسية، يوم 30 يناير، السماح باستخدام اللقاح الروسي، وأن المفاوضات جارية بشأن توريد اللقاح في أسرع وقت ممكن.لافتا إلى أن تونس ثالث دولة في إفريقيا، بعد الجزائر وغينيا، تسجل رسميا لقاح "سبوتنيك V".

