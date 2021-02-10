تمكنت سلطات خفر السواحل الأمريكية، من إنقاذ 3 مواطنين كوبيين، لجأوا إلى جزيرة مهجورة فى جزر البهاما، لما يقارب 5 أسابيع، بعد أن تقطعت بهم السبل، وكشفت السلطات الأمريكية، أن الثلاثة أفراد هم امرأة ورجلين، واستمر وجودهم وحجزهم في جزيرة أنجيلا كاي 33 يوما، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
إنقاذ 3 أشخاص
ومن جهته قال براندون موراي وهو أحد ضباط خفر السواحل، إنه قد مر وقت طويل جدا على آخر مرة تم فيها إنقاذ أشخاص انقطعت بهم السبل على جزيرة، مضيفا أن ضباط خفر السواحل، قد شاهدوا هؤلاء الأشخاص يلوحون بعلم داخل تلك الجزيرة خلال قيام خفر السواحل بأحد جولاته الروتينية للمنطقة.
3أشخاص علقوا على جزيرة
وقد قام خفر السواحل بعدها بتوصيل الماء والطعام للأفراد المحجوزين قبل أن يعودوا في اليوم التالي مع طائرة هليكوبتر لإنقاذهم، وتم نقل الأفراد بعد إنقاذهم إلى مركز لوار كيز الطبي وهم في حالة صحية جيدة وأخبروا رجال الإنقاذ أنهم قد لجؤوا إلى تلك الجزيرة بعد انقلاب قاربهم.
وفى سياق متصل أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أنه تم اعتراض أكثر من 800 مهاجر في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، وجرى نقلهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين على مدار الـ24 ساعة الماضية، وكتبت المنظمة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن ما يزيد على ألف مهاجر غادروا مؤخرا الشواطئ الليبية، للفرار من ظروف إنسانية قاسية.
وأضافت أن خفر السواحل الليبي أوقف أكثر من 800 مهاجر منهم، وتم إرسالهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وخلال السنوات الأخيرة، تعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي وجماعات محلية أخرى لوقف موجات عبور البحر المتوسط الخطرة التي يقوم بها المهاجرون بحثا عن حياة أفضل.
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