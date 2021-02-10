وأضافت أن خفر السواحل الليبي أوقف أكثر من 800 مهاجر منهم، وتم إرسالهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وخلال السنوات الأخيرة، تعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي وجماعات محلية أخرى لوقف موجات عبور البحر المتوسط الخطرة التي يقوم بها المهاجرون بحثا عن حياة أفضل.