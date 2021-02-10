اليوم السابع
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خروج 56 مصابا من مستشفى الصدر بالإسماعيلية بعد تلقيهم العلاج

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:41 ص
خروج 56 مصابا من مستشفى الصدر بالإسماعيلية بعد تلقيهم العلاج حادث طريق الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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خرج منذ قليل 56 من مصابي حادث تصادم 3 أتوبيسات، الذي وقع صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وذلك من مستشفي الصدر بالإسماعيلية بعد تلقيهم العلاج.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد زار مستشفى صدر الإسماعيلية للاطمئنان على حالة المصابين في حادث 3 أتوبيسات، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، حيث وجه المحافظ بضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمصابين.

فيما قال مصدر طبى، إنه تم خروج حوالى 25 حالة من المصابين لتحسن حالتهم الصحية، وجارى خروج باقى الحالات الأخرى تباعا عقب تماثلهم للشفاء.

وكان مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، قد دفع بـ 22 سيارة لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل مستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وإصابة 65 عاملا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين.

وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور.

 

 


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