حفيد الكابتن "توتو" نجم الأهلى السابق قارئا للقرآن ومقلدا لمشاهير القراء

الغربية مصطفى عادل

قصة نجاح جديدة لشاب من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو عبد الرحمن أشرف حفيد الكابتن محمد عطية "تو تو" نجم الأهلى السابق، واحد من أفضل وأعظم أجيال النادى الأهلى على مر التاريخ، وهو جيل الخمسينيات الذهبى، واستطاع أن يحقق ما يحلم به من حفظ القرآن الكريم، وتلاواته وقراءات القرآن الكريم.

استطاع الشاب عبد الرحمن أشرف، أن يثبت نفسه على أرض الواقع، رغم صغر سنه، وبدأ فى القراءة فى المآتم والعزاءات وهو فى سن المرحلة الإعدادية، وأصبحت نقطة تحول فى حياته وبعد ذلك أصبح يتلقى دعوات من عدة محافظات للقراءة بها، ويسعى الشاب للالتحاق بإذاعة القرآن الكريم.

يقول القارئ الشاب عبد الرحمن أشرف لـ"اليوم السابع" أنه من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حفيد الكابتن محمد عطية "توتو" نجم جيل الخمسينيات فى الجيل الذهبى للنادى الأهلى، مشيراً إلى أنه بدأ تعلم وحفظ القرآن الكريم وهو فى سن مبكرة، ومن الله عليه بحفظ 18جزءً فى سن صغير.

وأضاف أنه تربى فى أسرة محبة للقرآن الكريم، وحرص والده على أن يكون من حفظة القرآن الكريم، فكان يذهب به لأحد المشايخ ليحفظه القرآن واستطاع على يديه أن يحفظ 18جزءً.

وأشار إلى أنه وهو فى سن المرحلة الإعدادية، ذهب لأحد المساجد القريبة، ولم يكن الإمام متواجدا فأم المصلين فى الصلاة وكان عددهم فردين ولكنه فوجئ بدخول الإمام بعد ذلك وأخرج المصلين من الصلاة وبعد أن انتهى قام هو بإقامة الصلاة وإمامتهم، وهنا شعر بالخجل والحرج الشديد جراء ما حدث، رغم حفظه القرآن جيدا وعدم توتره أثناء الصلاة.

وأضاف أن إمام المسجد ضرب على يده وقال له مينفعش عيل صغير يصلى بالكبار، رغم أنه كان حافظا للقرآن وأدى الصلاة على أكمل وجه بدون توتر أو خوف.

وأكد أن ذلك كان نقطة فارقة فى حياته ودخل بسبب هذا الموقف فى عزوف القراءة، ولكن وبعد مرور 4 سنوات عاد مرة أخرى لاستكمال الطريق على يد فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى وهداه للطريق الصحيح، وكان بمثابة الأب الروحى له وتعلم منه وعلى يده الكثير، ثم التحق بمعهد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي.

وأضاف أنه أول عزاء قرأ فيه كان عزاء جدة صديقة بعدما طلب منه القراءة فيه، واستطاع أن يدخل قلوب المتواجدين بعذوبة صوته وقراءته الجيدة لآيات القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه تعلم أحكام التلاوة والقراءات الصحيحة، ورغم صغر سنه إلا أنه أصبح يمتلك الشجاعة فى التلاوة أمام الجمهور وخاصة فى المآتم ويستمع له الحضور بإنصات وتمعن، مؤكدا أنه يقوم بمراجعة الـ18جزءأ التى حفظها ومراجعتها بشكل مستمر، فضلا عن حفظ ما تبقى من أجزاء القرآن الكريم.

وأشار عبد الرحمن أشرف أنه درس علم المقامات ولديه موهبة تقليد مشاهير دولة القرآن الكريم، ومداومته سماع القراء مكنه من موهبة تقليد أصواتهم، على سبيل المثال الشيخ محمد صديق المنشاوى، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ الشحات أنور، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ ممدوح عامر، إلى جانب مشايخ القرآن الكريم بالحرم المكي.

وأكد القارئ الشارب عبد الرحمن أشرف على حلمه بالالتحاق بإذاعة القرآن الكريم وأن ينال شرف التلاوة بهذه الإذاعة العريقة مثل مشايخ وقراء القرآن الكريم ويحقق حلمه بأن يكون خادما للقرآن الكريم.



الشاب عبد الرحمن أشرف