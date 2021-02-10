جامعة بنها: تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل العدد باللجان

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام، حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتي.

وقال الدكتور تامر سمير، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها، وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالى 100 ألف طالب وطالبة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 16 كلية بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور سمير، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.