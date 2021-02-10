اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها: تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل العدد باللجان

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:38 ص
جامعة بنها: تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل العدد باللجان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام، حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتي.

وقال الدكتور تامر سمير، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها، وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالى 100 ألف طالب وطالبة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 16 كلية بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور سمير، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.


جامعة بنها

امتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار جامعة بنها

فيروس كورونا

كورونا

قاعات امتحانات جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة بنها تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لكلياتها الـ16

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:26 ص

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل ويشدد على الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:43 م

جامعة بنها: استمرار الدعم الفني وتنظيم زيارات للمحاكاة بجميع الكليات

الأحد، 07 فبراير 2021 03:01 م

مركز سموم جامعة بنها يستقبل 191 حالة في يناير الماضى منها 81 أدوية خطأ

الأحد، 07 فبراير 2021 09:01 ص

جامعة بنها تمد فترة التقدم لمنح الدكتوراه من الجامعات الصينية لـ11 فبراير

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 02:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة