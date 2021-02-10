جامعة بنها تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لكلياتها الـ16

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها، بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها، لجميع الكليات التابعة لها والتى يبلغ عددها 16 كلية، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات فى موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة بضرورة التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى تواجد بوابات تعقيم للطلاب وأجهزة كواشف حرارية بمداخل الكليات المختلفة.

وأوضح الجيزاوى أنه للحصول على جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول الدخول على الموقع الرسمى للجامعة، مشيرا إلى أن الموقع الرسمى للجامع تضمن جميع جداول الامتحانات للكليات الـ 16 بالجامعة، وجميع الفرق المختلفة والتخصصات، الكليات العلمية " كلية الهندسة بشبرا، كلية الهندسة بشبرا، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التجارة"، الكليات الإنسانية "كلية التربية، كلية التربية النوعية، كلية التربية الرياضية، كلية الحقوق، كلية الآداب"، الكليات الصحية "كلية الطب البشري، كلية الطب البيطرى، كلية التمريض، كلية العلاج الطبيعي".

وأشار إلى أنه ما على الطالب سوى اتباع الخطوات التى يقدمها الموقع الرسمى للجامعة، حتى الحصول على جدول الامتحانات الخاصة بالفرقة التى ينتمى إليها والشعبة التى تخصص بها.