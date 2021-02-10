جامعة السويس توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية البحث العلمى

السويس - سيد نون

وقعت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوى، مذكرة تفاهم مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية برئاسة دكتور محمود صقر، لتعزيز أوجه التعاون المستقبلي بين المؤسستين، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة، بمدينة السلام ١ بحى فيصل بمحافظة السويس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والدكتور عصام أحمد مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بالزيارة ،وخلال اللقاء تم إستعراض الإنجازات في المشروعات البحثية المشتركة مع الأكاديمية.

وصرح الدكتور السيد الشرقاوى، أن هذا التعاون بين جامعة السويس والأكاديمية ليس بجديد، وأن هذه المذكرة تهدف إلى دراسة الخطة المستقبلية لإستكمال دور المركز الإقليمي للأكاديمية في تقديم مهامه وكذلك إستكمال وحداته الأساسية (متحف العلوم - مساحة الافكار – معمل التصنيع الرقمى – نادى الروبوت ) .

وأشار رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه تم تقديم مقترح بخصوص الدورة الثانية لإحتضان الشركات الناشئة بالحاضنة التكنولوجية "طموح" ضمن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" . كذلك مناقشه تفعيل دور المركز الإقليمي ليؤدي دوره العلمى والتنموي و الاجتماعي مثيل باقي المراكز التابعة لأكاديمية البحث العلمي .