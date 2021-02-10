جامعة الأقصر تطلق مسابقة أفضل حملة توعوية لشباب الجامعات تحت شعار "أنا والآخر"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الإدارة العامة للجامعات فى جامعة الأقصر، إنها بصدد تنفيذ مسابقة أفضل حملة توعوية لشباب الجامعات تحت شعار "أنا والآخر" أون لاين، متضمنة مبدأ عدم التنمر والمساواة وعدم التعصب بين جميع أطراف المجتمع من عدة جوانب ( كجنس – اللون – العرق – الديانة – الرياضة ....إلخ).

وقالت جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه يتم تنظيم فعاليات المسابقة في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزراة الشباب والرياضة وجامعة الأقصر، حيث سيتم توجيه الرسالة للنشء والشباب وذلك في ضوء الإيمان بدور الفن والإعلام كقوة ناعمة لها صداها على المجتمع المصري في تصحيح المفاهيم، ويتم تحميل الفيديوهات والإعلان الإذاعي على youtube والصور الإعلانية على google drive ، ويتم وضع الروابط علي موقع التسجيل للتحكيم وتسجيل بيانات المتسابقين علي موقع وزارة الشباب والرياضة.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إنه من المقرر عودة الدراسة بالجامعة رسمياً يوم 20 فبراير الجارى وتبدأ معها امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تم مؤخراً عقد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته الحادية والعشرون المنعقدة بمقر الجامعة بالأقصر وتقرر خلاله عودة الطلبة والطالبات المغتربين للمدن الجامعية يوم 16 فبراير المقبل، وبدء الدراسة رسمياً يوم 20 من نفس الشهر، وناقش رئيس الجامعة فى مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بدايةً من 20 فبراير، وإعداد الجداول فى الأسبوع الأول من فبراير 2021، وذلك طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات وأيضاً عودة طلاب المدن الجامعية أعتباراً من 16 فبراير القادم.

وأشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة، خلال فعاليات المجلس، إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 على أن يشهد بدايتها إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، مؤكداً أنه من المقرر فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها اعتباراً من 16 فبراير 2021، وذلك قبل استئناف الدراسة.