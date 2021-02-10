جامعة أسيوط تعلن استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أسيوط -هيثم البدري

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استمرار إدارة الجامعة في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة، ورصد المخالفين لها وذلك تزامنًا مع استعداد الجامعة لانطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

جاء ذلك تعقيبا على ترأس الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لاجتماع لجنة الإجراءات الاحترازية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي و المقرر انطلاقها في الثلث الأخير من فبراير الجاري وحتى 31 مارس، وذلك بحضور الدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق صلاح الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية والدكتور محمد حسين موسى المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق والدكتور الأمير عبد الستار مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، والدكتور ممدوح فاروق مدير وحدة الخدمات التكنولوجية بكلية الحاسبات والمعلومات، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب ورمضان توفيق مدير عام شئون التعليم المركزية، ووائل فتحي مدير الصالات والطالب عبد الرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالبة زينب أشرف مسئول العلاقات العامة باتحاد الطلاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب أن اجتماع اليوم يهدف إلى مناقشة ثلاث محاور رئيسية والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قد اتخذتها الجامعة وقطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تشمل تعقيم وتطهير كافة لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان وتوفير أجهزة قياس الحرارة وجيل وكحول التعقيم مع وجود فريق طلابي من المتطوعين مقسم على البوابات الرئيسة وصالات الامتحانات للمتابعة والتأكد من ارتداء الطلاب الماسكات و تطبيق الإجراءات الاحترازية و توزيع الكحول داخل اللجان ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير مشيرا إلى استمرار تقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ، ومراعاة المسافات التباعدية وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان و عربات الإسعاف عند صالات الامتحانات.