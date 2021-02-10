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تويتر يعلن: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:58 م
تويتر يعلن: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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قال نيد سيجال المدير المالي لشركة "تويتر"، إنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به، وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC عما إذا كان سيستعيد ترامب امتيازاته في "التغريد" إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى.

قال سيجال إن "حظر ترامب دائم"، مشيرا إلى أن "سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة"، بحسب "روسيا اليوم".

واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال موقع تويتر إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف"، وكان موقع تويتر قد أغلق حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".


دونالد ترامب

تويتر

أمريكا

الولايات المتحدة

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