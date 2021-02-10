"تعليم الإسكندرية" تحصد المراكز الخمس الأوائل فى مسابقة الكاريكاتير

الإسكندرية جاكلين منير

كَرَم الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، الطلبة الفائزون بالمراكز الخمس الأوائل في مسابقة الكاريكاتير ( أون لاين ) لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية لصيف 2020، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،و بحضور عزة بسيوني موجه عام الإعلام التربوي والصحافة بمديرية التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن مركز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية بالمديرية حصل على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة مراكز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية لصيف 2020، حيث كرم الطالبة حبيبة إسلام محمد مدرسة مصطفى النجار الثانوية إدارة شرق التعليمية الحاصلة على المركز الأول جمهوري، والطالبة چنى ياسر إبراهيم مدرسة مجمع اللواء محمد نجيب الإعدادية لغات إدارة العجمي التعليمية الحاصلة على المركز الأول جمهوري، والطالب إبراهيم محمد إبراهيم مدرسة مجمع محرم بك الرسمية الابتدائية إدارة وسط التعليمية الحاصل على المركز الثاني جمهوري.

كما كرم الطالب يوسف علاء محمد مدرسة محمد علي الزخرفية المعمارية الثانوية الفنية إدارة وسط التعليمية الحاصل على المركز الثاني الجمهوري، والطالبة آلاء أحمد سيد أحمد مدرسة رابعة العدوية الثانوية بنات إدارة برج العرب التعليمية الحاصلة على المركز ثالث جمهوري.

كما كرم الدكتور محمد سعد السادة الإخصائيين بالمدارس الفائزة بالمراكز الجمهوري بمسابقة الكاريكاتير لصيف 2020 ، نبوية حمدي خليل مدرسة مصطفى النجار إدارة شرق، و هبة محمد عبد السلام مجمع محرم بك الرسمية الابتدائية إدارة وسط التعليمية، و منال محمد عبد المنعم مدرسة محمد علي الزخرفية المعمارية إدارة وسط التعليمية، نعمة جابر محمد مدرسة مجمع اللواء محمد نجيب الإعدادية لغات إدارة العجمي أمل السعيد السيد مدرسة رابعة العدوية الثانوية بنات إدارة برج العرب التعليمية.

وقد أكد الدكتور محمد سعد محمد أهمية دور الأنشطة التربوية المختلفة في صقل وتنمية المواهب لدى الطلاب وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها أحد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه لما تمثله تلك المنظومة من أهمية في تأهيل الطلاب لمواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية بالإضافة لدورها في تنمية الجوانب الوطنية وبناء الهوية والشخصية المصرية لديهم.

وأشاد سعد بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة مراكز القدرات للصحافة والإعلام التربوي لصيف 2020 ، وبجهود الإدارة العامة الشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي لدعم وتنمية وتأهيل أبنائنا الطلاب في مختلف الأنشطة التربوية في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا.