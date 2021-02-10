تعرف على خريطة القوافل العلاجية بمدن محافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن خطة القوافل العلاجية خلال شهر فبراير بمدن وقرى المحافظة، حيث أعلنت عن قافلة علاجية اليوم وغدا الخميس، بمنطقة الخير شمال محافظة البحر الأحمر، وتبدأ قافلة طبية علاجية عملها يوم الجمعة والسبت الموافق 12 و13 من فبراير الجارى، فى قرية رأس حدربة بحلايب.

وتابعت مديرية الشئون الصحية، خريطة القوافل العلاجية بها يومى الأحد والإثنين المقبلين الموافق 14 و15 فبراير الجارى، فى منطقة سرارة، ويومى 16 و17 فبراير بمدينة مرسى علم بقرى حماطة وابو غصون والشيخ الشاذلي، ويومى 18 و19 بمركز صحة الأسرة بمرسى علم .

وكذلك يومى 20 و21 تقام قافلة طبية بقرية الحمروين بمدينة القصير، و22 و23 قافلة طبية علاجية بمدينة سفاجا بقرية أم الحويطات وقرية النصر، وكذلك يوم 24 و25 بقرية الزعفرانة التابعة لمجلس مدينة رأس غارب شمال المحافظة .

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن القوافل الطبية العلاجية التى تجوب قرى المحافظة تشمل كل التخصصات، بالإضافة إلى توافر معمل تحاليل طبية وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.