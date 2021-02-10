تطهير ترعتى دندنا وشرارة بطوخ والقناطر الخيرية بالقليوبية استجابة لمنظومة الشكاوى

القليوبية إبراهيم سالم

قام محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة وتطهير ترعتي دندنا التابعة لمركز ومدينة طوخ وترعة شرارة بقرية أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك في استجابة فورية منه لبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بشأن تواجد قمامة بترعة دندنا بمركز ومدينة طوخ وترعة شرارة بأبو الغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية الرى، بالتنسيق مع مجلسي مدينة طوخ والقناطر الخيرية بتطهير الترعة من القمامة، موجها رؤساء المدن بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بجانبى الترع، مع وضع صناديق القمامة على جانبى الترع والمصارف للحفاظ على صحة المواطنين ونظافة البيئة، حيث تأتى تلك الاستجابة، فى إطار التفاعل الدائم والمستمر من الأجهزة التنفيذية للمحافظة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

ومن الجدير بالذكر أنه في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذها بمعرفة أجهزة مصلحة الري، فقد أطلقت مصلحة الري مبادرة "حافظ على ترعتك" عبر تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم الهاتف 01068800587 يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين مديرية الري والوحدات المحلية مما يساهم فى رفع تلك المخلفات.

ثم تابع "الهجان"، جولته بمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تابع أعمال استكمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه، حيث قام بتفقد المحور بالكامل، موجها بإنهاء أعمال تغطية الترعة والتي من المنتظر الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.

ويعد المحور الطريق البديل لقرية أبو الغيط - القناطر الخيرية والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية، حيث يبلغ طوله 8 كيلو مترا وتم تغطية ورصف 4 كم، ويتم الآن الانتهاء من أعمال تغطية الترعة وبعدها يتم استكمال أعمال الرصف.

ومن جانبه أعطى محافظ القليوبية، تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق والذي يعد محورا حيويا سينهي علي التكدسات المروية بمدينة القناطر الخيرية.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية،كما تفقد القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق، وكذا تم الانتهاء من عمل السور الحديدي في المرحلة الأولى للمشروع وبدأ العمل في المرحله الثانية بطول 2كيلو متر.

واختتم "الهجان"، جولته بمتابعة سير العمل في إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي القضاء ونادي الري، وقد وجه بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بالمحافظة.

وأكد على عمل "رامبات" لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسًا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

وجاءت الجولة بحضور اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، ونائب رئيس مركز ومدينة طوخ، وممثلي مديرية الري بالقليوبية.

أعمال إنشاء ممشى أهل مصر ببنها



أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها



أعمال محور الباسوسية بالقناطر



تطوير طريق شركات البترول



رفع تراكمات القمامة