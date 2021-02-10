اليوم السابع
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تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية المتورط بقتل السادات (فيديو)

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:37 م
تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية المتورط بقتل السادات (فيديو) جانب من تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية
المنيا -حسن عبد الغفار

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شارك عدد كبير من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية، فى تشييع جثمان الشيخ كرم زهدى من مسجد صلاح الدين شمال مدينة المنيا والذى توفى اليوم الأربعاء داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي عن عمر 69 عامًا.
 
كانت أسرة الشيخ كرم زهدى قد أعلنت وفاته اليوم الأربعاء، واستعدت لترتيبات تستقبال الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه بعد الصلاة عليه بمسجد صلاح الدين. 
 
 
وقال الشيخ فؤاد الدواليبى، أحد قيادات الجماعة وزوج شقيقته إن عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية فى محافظة المنيا ومحافظات الجمهورية حرصوا على المشاركة فى تشييع الجثمان.
 
والشيخ كرم زهدى تولى رئاسة مجلس شورى الجماعة الإسلامية وهو من أبناء مدينة المنيا، من مواليد عام 1952. 
 
يذكر أن "زهدى"، صاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، مع الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية فى تلك الفترة.
 
تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية (1)
تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية 

تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية (2)
جانب من تشييع الجثمان 
تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية (3)
جنازة كرم زهدى 
تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية (4)
تشييع جثمان كرم زهدى 
 

تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية (5)
تشييع جثمان كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية

 


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