اليوم السابع
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تسجيل 95 فاة و8642 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:01 م
تسجيل 95 فاة و8642 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 95 فاة و8642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة التركية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 27093، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2556837.

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 98 وفاة و8636 إصابة بالفيروس.

وفى سياق أخر، تواصل تركيا انتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية ، والاعتداء على سيادة الدول العربية، حيث أعلنت أنقرة قبل قليل إطلاق عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وعلى صعيد آخر، دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان، ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي"، وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسى، في الآونة الأخيرة إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.

كورونا

تركيا

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وفيات

كوفيد 19

اصابات كورونا

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