ويقول الشخص، الذي حددته المصادر بأنه وزير الخارجية الإيراني، في التسجيل إن هناك "ألف احتمال" لتفسير إسقاط الطائرة، بما في ذلك هجوم متعمد شارك فيه اثنان أو ثلاثة "متسللين" - السيناريو الذي قال إنه "ليس مستبعدا على الإطلاق". وسُمع أيضا أنه يقول إن الحقيقة لن يتم الكشف عنها أبدا من قبل أعلى المستويات في الحكومة والجيش الإيراني.



وقال الوزير باللغة الفارسية: "هناك أسباب لعدم الكشف عنها أبدا". "لن يخبرونا، ولا أي شخص آخر، لأنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يفتحون بعض الأبواب أمام أنظمة الدفاع في البلاد التي لن يكون من مصلحة الأمة أن تقولها علنا".



وأسقط الحرس الثوري الإيراني في الثامن من يناير الماضي طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 في سماء طهران بصاروخين أرض - جو، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، بمن فيهم 138 شخصا على صلة بكندا.



واستمعت شبكة "سي بي سي نيوز" إلى تسجيل المحادثة الخاصة التي جرت في الأشهر التي أعقبت تدمير الرحلة مباشرة. وكان لدى الشبكة الكندية ثلاثة أشخاص يترجمون التسجيل من الفارسية إلى الإنجليزية لالتقاط الفروق الدقيقة في اللغة.



وقال رالف جودال، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الكندي، بشأن ملف الرحلة بي إس 752، إن الحكومة على علم بالتسجيل. وقال إن فريق فحص وتقييم الطب الشرعي الكندي حصل على نسخة منه في نوفمبر. وقال جودال إن الملف الصوتي يحتوي على معلومات حساسة والتعليق علنا على تفاصيله قد يعرض الأرواح للخطر.