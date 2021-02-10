تسجيل مليون و150 ألف مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مجمع التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية ، للاطمئنان على جاهزية افتتاحه.

وأشار المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ، إلى أن المجمع به أجهزة طبية على أعلى مستوى طبى لخدمة أهالى الإسماعيلية.، كما قام بتفقد مقر الإسعاف المؤقت بنزل شباب الإسماعيلية، واطمأن على جاهزية المرفق خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

كما قال المحافظ بأنه تفقد ايضا مركز طب أسرة الشهداء، وأكد على أن عدد المسجلين من أهالى الإسماعيلية فى منظومة التأمين الصحى الشامل حوالى مليون و150 ألف مواطن ، من إجمالى مليون و350 ألف، موضحا أن المتبقى نسبة بسيطة من سكان الإسماعيلية لم يسجلوا فى المنظومة.

ودعا اللواء شريف فهمى بشارة ، أهالى الإسماعيلية بسرعة التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل حتى يستطيع الحصول على أعلى خدمة صحية له وأسرته.



جانب من جولة محافظ الاسماعيلية



جولة محافظ الاسماعيلية بمركز طب الشهداء



محافظ الاسماعيلية مع العاملين بمركز طب الشهداء



مركز طب اسر الشهداء