تدشين ورشة لصيانة وإصلاح الأجهزة المعملية بمياه سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، والعضو المنتدب ، أنه تم تأهيل ورشة لصيانة وإصلاح الأجهزة المعملية بقطاع المعامل والجودة ، وذلك لتحقيق الاستدامة والحصول على نتائج معملية دقيقة وضبط الجودة .

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أنه تم تدريب عدد من المهندسين والفنيين والكيميائيين المتخصصين فى مجال صيانة الأجهزة المعملية لصيانة وإصلاح الاعطال التى قد تتعرض لها الاجهزة المعملية ، وتغيير الاجزاء التالفة والقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة لمنع حدوث الاعطال.