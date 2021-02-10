اليوم السابع
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تدشين ورشة لصيانة وإصلاح الأجهزة المعملية بمياه سوهاج

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:48 م
تدشين ورشة لصيانة وإصلاح الأجهزة المعملية بمياه سوهاج الأجهزة المعملية بمياه سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، والعضو المنتدب ، أنه تم تأهيل ورشة لصيانة وإصلاح الأجهزة المعملية بقطاع المعامل والجودة ، وذلك لتحقيق الاستدامة والحصول على نتائج معملية دقيقة وضبط الجودة .

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أنه تم تدريب عدد من المهندسين والفنيين والكيميائيين المتخصصين فى مجال صيانة الأجهزة المعملية لصيانة وإصلاح الاعطال التى قد تتعرض لها الاجهزة المعملية ، وتغيير الاجزاء التالفة والقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة لمنع حدوث الاعطال.

 

 


سوهاج

شركة مياه سوهاج

رئيس شركة مياه سوهج

ورش لصيانة واصلاح الاجهزة المعملية

تدريب المهندسين بمياه سوهاج

صيانة الاجهزة المعملية

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