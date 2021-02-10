اليوم السابع
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تحصين 14 ألفا والتأمين على 619 رأس ماشية بالبحيرة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:29 م
تحصين 14 ألفا والتأمين على 619 رأس ماشية بالبحيرة ترقيم الماشية بالبحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

وقد قامت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة برئاسة حسنى عباسى بتحصين ( 14647 رأس ماشية بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع ) وتحصين ( 275 رأس ماشية بلقاح النيموباك ) من خلال إدارة للوقاية بالمديرية.

كما تم استخراج 30 تصريحا نقل الطيور الحية وعمل 4 معاينة فنية بمشروع الثروة الحيوانية والمرور على 4 مزارع دواجن، كما تم التأمين على 619 رأس ماشية من خلال إدارة الخدمات بالمديرية.

بالإضافة إلى تنفيذ 200 لجنة رش و140 لجنة علاج جماعى و3 معاينة إنتاج حيوانى من خلال قسم الرعاية بالمديرية.

كما قامت إدارة المعامل بالمديرية خلال شهر يناير الماضى، بفحص 49 عينة اختبار حساسية للألبان، و16 عينة عد فطرى باللبن وحالة ذبيح اضطرارى بإجمالى 66 حالة، وذلك من خلال وحدة تشخيص أمراض الحيوان والدواجن والسموم الفطرية بالمديرية.


البحيرة

محافظ البحيرة

تحصين الماشية بالبحيرة

الطب البيطرى بالبحيرة

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