تحرير 58 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية وفض فرحين بمدينة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، حيث وجه نواب المدينة بتكثيف الحملات بأحياء المدينة وكذلك قرى المركز .

وقال الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس المدينة، أنه تم تحرير 58 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بإحياء شمال ووسط المدينة خلال حملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، شملت عدد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والأسواق، كما قام قسم الاشغالات بحى وسط المدينة بفض 2 فرح شعبى بميدان بور سعيد زاخر بدرب جاويش مع إستمرار حملات المتابعة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأسره.