تحرير 11 محضرا وغلق 2 كافيه ومصادرة 150 شيشة فى حملة موسعة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالمدينة، وذلك للحد من الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الشعراوي بالحى، حيث تمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتى كانت تتسبب فى غلق الشارع أمام المارة والسيارات.

ووجه "الهجان"، باتخاذ اللازم فورا حيث تم تحرير 11 محضر إشغال طريق عام وغلق 2 كافية ومصادرة 150 شيشة وإزالة 3 تندات، كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وأكد الهجان، أنه لا تهاون مع أى مخالفات تشوه المظهر الحضارى للشوارع ولن يسمح بأي شئ يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

وجاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدى العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعميد حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق.