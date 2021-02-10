بوتين يهنئ موظفى وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسى

كتب محمد جمال

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء بيوم الدبلوماسى، وأكد بوتين في رسالة منشورة على موقع الكرملين أن لدى وزارة الخارجية الحق في الفخر بتاريخها الغني، مشددا على أن الدبلوماسيين الروس، استنادا إلى التقاليد الحميدة التي أسسها أسلافهم لا يزالون اليوم "عند الجبهة الأمامية للدفاع عن المصالح الوطنية ويسهمون إسهاما ملموسا في تعزيز السلام في العالم وحل القضايا الدولية والإقليمية الأكثر إلحاحا"، بحسب " روسيا اليوم".

وأشار الرئيس إلى الدور المهم الذي لعبته وزارة الخارجية الروسية من خلال خطواتها النشطة والمتسقة في استقرار الأوضاع في عدد من "النقاط الساخنة" وضمان استمرار التعاون البناء مع أغلبية الشركاء الأجانب، مثمنا أيضا مساعي الدبلوماسيين الروس الفعالة الرامية لمساعدة المواطنين الروس العالقين خارج حدود وطنهم في ظل جائحة فيروس كورونا.

ولفت بوتين إلى أن الظروف الحالية المعقدة تستوجب تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن وحماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي ودور الأمم المتحدة التنظيمي في الشؤون الدولية.

كما لفت الرئيس إلى أهمية تعميق التكامل الأورآسياوي والدفاع عن المغتربين الروس المقيمين في الدول الأخرى وتعزيز مواقع اللغة الروسية في المجال الثقافي العالمي، معربا عن قناعته بأن الدبلوماسيين الروس "سيواصلون العمل بدأب ومهنية عالية من أجل الدفاع عن مصالح روسيا وتعزيز سمعتها ونفوذها في العالم وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد".

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موظفي وزارته أيضا بيوم "الدبلوماسي"، مشيدا بالإنجازات التي حققها الدبلوماسيون الروس خلال تاريخ البلاد.