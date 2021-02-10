اليوم السابع
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بعد قليل.. انطلاق ثانى جلسات محاكمة ترامب.. والديمقراطيون يقدمون فيديوهات جديدة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:14 م
بعد قليل.. انطلاق ثانى جلسات محاكمة ترامب.. والديمقراطيون يقدمون فيديوهات جديدة دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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يستعد مديرى المساءلة فى مجلس النواب الأمريكى لتقديم أدلة مرئية جديدة خلال عرضهم اليوم الأربعاء، فى ثانى أيام محاكة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، حيث تبدأ المحاكمة بشكل فعلى بعد التصويت مساء أمس للمضي قدمًا في الإجراءات.

 

سيطرح المديرون الديمقراطيون قضيتهم حول سبب وجوب عزل دونالد ترامب، بحجة أن الرئيس السابق ارتكب "أبشع جريمة ممكنة" وفقًا لأحد كبار مساعدى فريق المساءلة، والذى قال: "اليوم تبدأ المحاكمة الفعلية. لدينا ما نقدمه."

 

وسيعرض الادعاء لقطات التقطتها الكاميرات الأمنية في مجمع الكابيتول ولم يتم عرضها علنا ​​من قبل. ومن المتوقع أن يستمر الفريق ثماني ساعات جزء منها يوم الأربعاء وجزء منها غدا فى اختتام مرافعاته يوم الخميس. من غير المحتمل أن يستخدم المديرون الـ 16 ساعة الكاملة المخصصة لكلا الطرفين بموجب اتفاق توصل إليه قادة مجلس الشيوخ. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانوا سيحاولون استدعاء الشهود.

 

وأشار مساعدون إلى تصويت السناتور بيل كاسيدي مساء الثلاثاء كدليل على أنه من الممكن أن يغير بعض الجمهوريين في المجلس رأيهم. وصوت الجمهوري في لويزيانا الشهر الماضي على رفض المحاكمة على أسس دستورية، لكن بعد سماع مرافعات من المديرين يوم الثلاثاء، انضم خمسة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ وديمقراطيين إلى الاتفاق على أنه من الدستوري لمجلس الشيوخ أن يحاكم رئيس سابق تم عزله.

 

وقال مساعد كبير آخر: "سيعمل المديرون على تحريك القلوب والعقول، وأعتقد أن ضمائر 100 محلف، لم يصوت أى منهم بعد ستسود فى النهاية."


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