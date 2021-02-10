بريطانيا تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا لليوم الثانى على التوالى

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 1000 وفاة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وفقا خلبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر تقرير صادر من مركز الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في أستكلندا، من استمرار دورات الإغلاق فى بريطانيا لمدة سنوات في ظل نفشى المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، طبقا لما نشر في صحيفة ديلى ميل البريطانية.

تقرير يحذر من خطورة المتغيرات الجديدة للفيروس على مستقبل اللقاحات

وأكد التقرير أن الالتزام بالإجراءات الأكثر صرامة لفترة أطول ستمنع السلالات الجديدة المقاومة للقاحات من التفشى بصورة كبيرة بأنحاء البلاد، خاصة مع تذبذب التقارير حول فاعلية اللقاحات مع المتغيرات الجديدة والتى تؤدى إلى زيادة إصابات كورونا.