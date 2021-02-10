بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى صدر سوهاج ضد فيروس كورونا.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهدت مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء البدء في تطعيم الأطقم الطبية المخصصة لإستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج، وذلك بعد أن تم تطعيم الفريق الطبي بمستشفى الهلال منذ عدة أيام.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبدء فى توزيع لقاح كورونا على الأطقم الطبية والفئات الأولى بالتطعيم، حيث تلقى الدكتور محمد الوكيل مدير مستشفى الصدر أول من تلقى اللقاح بالمستشفى تبعه باقي الكوادر الطبية المقرر لها تلقى اللقاح اليوم وطبقا لعميلة التسجيل الإلكترونى.

وجاءت عملية التطعيم استمرار لجهود وزارة الصحة والسكان المصرية وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ولحرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية بإعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن تطعيم الأطقم الطبية بمحافظة سوهاج قد بدأ في 27 يناير من العام الجاري بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، ومديرية الصحة بسوهاج حصلت على 1606 لقاح كدفعة أولى تكفى لتطعيم 803 أفراد، وسيتم البدء بالأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والفرز.