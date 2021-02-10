بدء استقبال الطلاب فى المدن الجامعية بجامعة بنها 17 فبراير

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءاً من يوم 17 فبراير الجارى بالمدن الجامعية "بشبرا وكفر سعد ببنها ومشتهر وطوخ"، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تقرر عودة جميع العاملين والموظفين وانتظام القوة الكاملة بالعمل بداية من يوم السبت 13 فبراير، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة بالإضافة إلى أجهزة المطابخ وتعقيمها والتأكيد على جاهزيتها.

وأكد الدكتور تامر سمير، أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية، إنه سوف يتم تسكين الطلاب في المدن الجامعية بجامعة بنها بنفس المعايير السابقة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.

وأوضح سوسة، أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب مؤكدا أنه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.