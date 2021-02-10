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الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:08 م
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بايدن يقر عقوبات على قادة الانقلاب فى ميانمار

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:00 م
بايدن يقر عقوبات على قادة الانقلاب فى ميانمار بايدن
كتب أحمد عرفة

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أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيتحدث "عن رد إدارته على الانقلاب في بورما" مساء اليوم، وربما يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين الحاليين والسابقين فى البلاد.

ووفقا لشخص مطلع على الأمر، إدارة بايدن مستعدة لفرض عقوبات على القادة العسكريين الحاليين والسابقين في ميانمار بسبب تورطهم في انقلاب في وقت سابق من هذا الشهر.

 


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