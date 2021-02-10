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بايدن: سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التى استمرت وقتا طويلا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:47 م
بايدن: سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التى استمرت وقتا طويلا بايدن
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترحيبه بجميع أفراد الجيش الأمريكي من أصول أفريقية، قائلا: نرحب بجميع أفراد الجيش الأمريكي من أصول أفريقية، مضيفا، خلال خطاب له من داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية: ألتزم باسم الإدارة الأمريكية أن نعامل الجميع باحترام.

وأعلن جو بايدن عن تشكيل مجموعة عمل لوزارة الدفاع الأمريكية تقيم السياسات حيال الصين وتقدم توصيات بشأن التعامل معها.

وتابع الرئيس الأمريكي: لن أتردد في استخدام القوة عند الضرورة لردع أي عدوان على الولايات المتحدة.

وتابع جو بايدن: سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التي استمرت وقتا طويلا مع ضمان مكافحة الإرهاب.

 


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