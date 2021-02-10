امتلاء بحيرة سد الروافعة بوسط سيناء بمياه السيول بسعة 5.3 مليون متر مكعب

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، عبور المياه من مفيض سد الروافعة خلال السيول المتوسطة التى تعرضت لها شمال سيناء يوم الخميس الموافق 2020/2/4.

وأوضح البيان، أنه خلال تلك السيول امتلأت بحيرة السد بكامل سعتها التخزينية وقدرها 5.3 مليون متر مكعب، وواصلت المياه الفائضة مسارها بعد السد بمجرى وادي العريش الرئيسي حتى توقف السيل عند قرية المقضبه علي بعد 40 كم تقريبا قبل مدينة العريش.

يذكر أن سد الروافعة من أكبر السدود التى أقامتها الدولة بوسط سيناء، بهدف حجز مياه السيول على مجرى وداى العريش .

وفى سياق متصل، أعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه تتواصل عملية شفط مياه الأمطار والسيل من داخل المدرسة الثانوية التجارية بقرية الجفجافة، معلنة عن جانب من نتائج الأضرار التي تسببت فيها السيول الأمطار الغزيرة التى شهدتها وسط سيناء قبل أيام.

وأوضح البيان، أنه قام أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بجولة تفقدية بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ومن المناطق الأكثر تضررا بالطريق الأوسط قرية الجفجافة والمدرسة التجارية، وتم معاينة حجم الأضرار الناتجة من تفاقم الأحوال الجوية والسيول الفترة الأخيرة، وأصدر تعليمات بتحرك المعدات المخصصة لمواجهة السيول والأزمات وتطهير الأماكن والمناطق المتضررة، وإزالة ورفع تراكم مياه الأمطار بالحسنة، وتكليف إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بتوجه جميع معدات مواجهة السيول والأزمات والكوارث لرفع ونزح التجمعات المائية بشوارع المدينة وتغطية غرفة العمليات لمتابعة جميع القري لمركز ومدينة الحسنة والمرور لإزالة أي معوقات او نحر بالطرق الرئيسية حفاظاً علي أرواح المواطنين وتجنب التعرض لمخاطر السيول.

وحذر مجلس مدينة الحسنة المواطنين بتوخي الحذر والحيطة الشديد وعدم السير علي الطرق المحيطة بتراكمات المياه إلا بعد التأكد من سلامة الطريق وإبلاغ مجلس المدينة فورا في حاله وجود أي معوقات او نحر بالطرق تعوق الحركة .

بحيرة سد الروافعة