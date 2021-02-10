اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تبحث تحديات جائحة "كورونا"

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:00 ص
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تبحث تحديات جائحة "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحثت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فى ختام دورتها الـ 130 اليوم فى فيينا تحديات جائحة "كورونا".

وذكر بيان للأمم المتحدة فى فيينا، أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات واصلت عملها المنتظم فى مراقبة أداء النظام الدولى لمراقبة المخدرات ودعم الدول فى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية للمخدرات.

ولفت البيان إلى أهمية دعم الدول فى الحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية على الرغم من جائحة كورونا، منوهًا إلى الحاجة إلى ضمان أن دول العالم لديها الأدوات المناسبة للإمداد الدولى بالأدوية الخاضعة للمراقبة خلال حالات الأزمات مثل أزمة الوباء الراهنة .

وأشار إلى أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين لتحديث الإرشادات الحالية لضمان الوصول إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية أثناء حالات الطوارئ.

 


الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة