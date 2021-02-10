الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تبحث تحديات جائحة "كورونا"

فيينا /أ ش أ/

بحثت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فى ختام دورتها الـ 130 اليوم فى فيينا تحديات جائحة "كورونا".

وذكر بيان للأمم المتحدة فى فيينا، أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات واصلت عملها المنتظم فى مراقبة أداء النظام الدولى لمراقبة المخدرات ودعم الدول فى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية للمخدرات.

ولفت البيان إلى أهمية دعم الدول فى الحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية على الرغم من جائحة كورونا، منوهًا إلى الحاجة إلى ضمان أن دول العالم لديها الأدوات المناسبة للإمداد الدولى بالأدوية الخاضعة للمراقبة خلال حالات الأزمات مثل أزمة الوباء الراهنة .

وأشار إلى أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين لتحديث الإرشادات الحالية لضمان الوصول إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية أثناء حالات الطوارئ.