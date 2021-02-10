وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية شملت 75 حالة في بورغنلان، و124 حالة في كارينثيا، و283 حالة في النمسا السفلى، و213 حالة في النمسا العليا، و134 حالة في سالزبورج، و269 حالة في ستيريا، و98 حالة في تيرول، و70 حالة في فورارلبرج، و203 حالات في العاصمة فيينا.