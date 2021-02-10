فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1469 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وتلقى التطعيم بلقاح كورونا 346 ألفًا و671 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 427 ألفًا و562 حالة وقد تعافى منها 405 آلاف و921 حالة، بينما توفى 8114 حالة، منوهة بأن هناك 1564 حالة تتواجد بالمستشفيات منها 267 حالة بالعناية المركزة.