اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:31 ص
خالد صلاح
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النمسا ترحب بعودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:00 ص
النمسا ترحب بعودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الكسندر شالينبرج
أ ش أ

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رحبت النمسا اليوم بقرار الولايات المتحدة إعادة التعامل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا في تصريحات له، إن هذه خطوة مهمة في مسعى الولايات المتحدة والنمسا المشترك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية وضمان المساءلة القانونية".
 
من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية النمساوي عن سعادته لاستقبال مريض جديد من جمهورية الجبل الأسود "مونتنيجرو" للعلاج من فيروس (كورونا) في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات النمساوية، وأوضح الوزير في تصريحاته أنه يمكن لأصدقائنا في دول غرب البلقان الاعتماد علينا في ظل أزمة كورونا لا سيما في الأوقات الصعبة متمنيا للمريض الشفاء العاجل والكامل.

الكسندر شالينبرج

النمسا

حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

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