المفوضية الأوروبية تقترح تسريع عمليات ترحيل المهاجرين

اقترحت المفوضية الأوروبية تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء، وذلك وفقا لوثيقة داخلية أُرسلت إلى دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء واطلعت عليها رويترز.

بحسب الاقتراح، الذي ينص على أن الترحيلات ستكون طوعية وتهدف إلى المساعدة في إعادة دمج المهاجرين في بلدانهم، قد تفرض المفوضية أيضا غرامات على حكومات الاتحاد الأوروبي التي لا تنفذ قواعد الترحيل الجديدة المقترحة.

وتقول الوثيقة، وهي بتاريخ العاشر من فبراير، "ستطبق المفوضية نظاما مشتركا بين دول الاتحاد الأوروبي أفضل أداء للإعادات"، وهو التعبير الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي على عمليات الترحيل.

الاقتراح المكتوب في 12 صفحة جزء من خطة أوسع للمفوضية أطلقتها في سبتمبر الماضي لإصلاح قواعد الهجرة بهدف إنهاء سنوات من مشاعر المرارة بين دول الاتحاد الأوروبي والترحيب بشكل أفضل بالمهاجرين الفارين من الشرق الأوسط وأفريقيا.