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قبل إعلان ترشحه..

المصور الأسبق للبيت الأبيض ينشر صورة قديمة لباراك أوباما

الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:44 م
المصور الأسبق للبيت الأبيض ينشر صورة قديمة لباراك أوباما باراك أوباما خلف المسرح
كتب آسر أحمد

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شارك بيت سوزا، مصور البيت الأبيض الأسبق، صورة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قبل لحظات من إعلان ترشحه للرئاسة الامريكية قبل 14 عاماً في مبني الكابيتول القديم في سبرينغفيلد بولاية إلينوي.

ونشر مصور البيت الأسبق صورة أوباما، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو برفقه عائلته خلف المسرح قبل خروجه للجماهير وإعلان ترشحه للرئاسة الامريكية، وكتب "كان هناك الألاف في الخارج يتحدون درجات الحرارة المتجمدة لانتظار باراك أوباما، قال في خطابه أنذاك "اليوم تم استدعاؤنا مرة آخري وقد حان الوقت".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وكان قد أعلن  أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، عن قائمة من 6 مشاريع جديدة كجزء من صفقتهم المربحة التى تمتد على مدار سنوات، مع  منصة نتلفيكس، وكشفا عن أنهما سيقودان الإنتاج في مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة، بما فى ذلك فيلم عن الرجل الأول الذى وصل لقمة جبل إفرست.

وكشفت شركة هاير جراوند برودكشنز، التى أسسها باراك وميشيل في عام 2018 بالشراكة مع نتفليكس، أنها تعمل حاليًا على مجموعة متنوعة من أربعة أفلام جديدة ومسلسلان تلفزيونيان آخران، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

باراك أوباما خلف المسرح
باراك أوباما خلف المسرح

ومن بين المشروعات سلسلة وثائقية عن المتنزهات الوطنية، وفيلم خيال علمى، وعرض تلفزيونى مبنى على فيلم إثارة عن اختفاء مراهق أمريكى، وقال أوباما في بيان صحفي: "لقد أنشأنا أرضية عليا لرواية قصص رائعة، تبني هذه المجموعة من المشاريع على هذا الهدف والمسار المذهل الذي صاغته أفلام مثل "Crip Camp" و "Becoming" و "American Factory" الحائز على جائزة الأوسكار".

 

أوباما

بيت سوزا

باراك أوباما

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