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العربية: بلينكن يتحدث مع نظيره السعودى عن محاولة الاعتداء على مطار أبها

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:55 م
العربية: بلينكن يتحدث مع نظيره السعودى عن محاولة الاعتداء على مطار أبها بلينكن
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن تحدث مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان حول محاولة الاعتداء على مطار أبها.

وأعلنت الدول العربية تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد محاولات الحوثيين استهداف أمنها، جاء ذلك بعدما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين، وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وأكد التحالف العربى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، متابعا: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.


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