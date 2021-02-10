الصور الأولى لطائرة مدنية تعرضت لاعتداء حوثى على أرض مطار أبها الدولى

كتب سمير حسنى

بثت قناة العربية الإخبارية صورا تظهر تلفا وأضرارً بهيكل طائرة مدنية فى مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين.





وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وشدد التحالف العربى، على أهمية سيتم محاسبة ميليشيات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى.