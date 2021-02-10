اليوم السابع
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الصور الأولى لطائرة مدنية تعرضت لاعتداء حوثى على أرض مطار أبها الدولى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:22 م
الصور الأولى لطائرة مدنية تعرضت لاعتداء حوثى على أرض مطار أبها الدولى الاضرار التى لحقت بالطائرة
كتب سمير حسنى

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بثت قناة العربية الإخبارية صورا تظهر تلفا وأضرارً بهيكل طائرة مدنية فى مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي.

طائرة 2

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين.

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وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

 

وشدد التحالف العربى، على أهمية سيتم محاسبة ميليشيات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى.

 


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اليمن

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