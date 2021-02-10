الصحة المغربية: تطعيم 746 ألف مواطن بلقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 746116 من مواطني المملكة استفادوا حتى الآن من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 54 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 541 حالة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 536 أمس ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 476689.

كما تم تسجيل 12 وفاة جديدة انخفاضا من 16 وفاة أمس ليصل مجموع الوفيات بسبب الفيروس إلى 8436، وبلغ عدد من حصلوا على اللقاح للوقاية من كوفيد-19 فى المغرب 746116 شخصا.